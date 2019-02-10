بينهم أسير محكوم بالمؤبد.. 5 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأفادت إذاعة (صوت الأسرى)، أن خمسة أسرى من الضفة الغربية وقطاع غزة، يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة وهم:الأسير سمير ياسر حسونة غيث (35 عامًا) من مدينة القدس محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، بعد اعتقاله عام 2002، وأمضى 17 عامًا داخل سجون الاحتلال.من مدينة رام الله، الأسير أسامة محمد جبريل عودة (42عامًا) المحكوم بالسجن 26 عامًا بعد اعتقاله عام 2001، وأمضى 18 عامًا داخل سجون الاحتلال.الأسير عمر صبري قاسم عطاطرة (40 عامًا) من مدينة جنين المحكوم بالسجن 20 عامًا بعد اعتقاله عام 2000، وأمضى 19 عامًا داخل سجون الاحتلال.الأسير شحادة نمر شحادة الجياوي (45 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن 20 عامًا بعد اعتقاله عام 2005، وأمضى 14 عامًا داخل سجون الاحتلال.الأسير أحمد رزق سليمان الزهار (38 عامًا) من مدينة غزة محكوم بالسجن 20 عامًا بعد اعتقاله عام 2003، وأمضى 16 عامًا داخل سجون الاحتلال.