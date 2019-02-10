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المغرب تستدعي سفيرها بالإمارات

المغرب تستدعي سفيرها بالإمارات
رام الله - دنيا الوطن
أكدت تقارير مغربية، أن الرباط، استدعت سفيرها بالإمارات، وربطت الاستدعاء بالتوتر بين الرياض والرباط، واستدعاء الرباط لسفيرها من السعودية قبل أيام.

وأفاد موقع (آشكاين) المقرب من السلطات المغربية، بأن المملكة المغربية، استدعت سفيرها لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد آيت وعلي، للتشاور.

وأضاف الموقع: "تم استدعاء السفير المغربي بحر هذا الأسبوع، وذلك بعد تصاعد حدة التوتر بين المغرب وبعض البلدان الخليجية، كالمملكة العربية السعودية".

وذكر، أن استدعاء السفير المغربي بالإمارات، جاء مباشرة بعد تقرير نشرته محطة تلفزيونية سعودية، قد يكون للإمارات يد فيها.

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