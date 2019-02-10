الحزب الحاكم في الجزائر يختار بوتفليقة ليكون مرشحه للانتخابات الرئاسية





ولا يزال يتعين على الرئيس، أن يعلن هو ترشحه رسمياً، وهو ما سيتم على الأرجح عبر رسالة تُقرأ نيابة عنه، قبل الثالث من آذار/ مارس.

رام الله - دنيا الوطنقررّ الحزب الحاكم في الجزائر، اختيار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ليكون مرشحه للانتخابات الرئاسية، التي تجرى في 18 نيسان/ أبريل.جاء ذلك وفق ما قال معاذ بوشارب، القيادي بحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم يوم السبت، مضيفاً أن الاختيار جاء من منطلق الرغبة في الاستمرارية والاستقرار، وأن الحزب يستعد للحملة الانتخابية، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).ويتولى بوتفليقة الذي يبلغ من العمر (81 عاماً) الرئاسة منذ عام 1999، ولم يظهر علناً إلا نادراً منذ أصيب بجلطة في عام 2013 أقعدته على كرسي متحرك.