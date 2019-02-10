"المكتب الحركي للصحفيين" يُدين محاكمة الزميلة هاجر حرب

رام الله - دنيا الوطندان المكتب الحركي المركزي للصحفيين بالأقاليم الجنوبية الشروع اليوم الأحد الموافق 10/1/2019م في محاكمة الزميلة الصحفية هاجر محمد حرب، على قيامها بعملها الصحفي الذي يكفله القانون تحت حرية الرأي والتعبير.واعتبر المكتب الحركي، أن هذه المحاكمة تمثل انزلاقاً خطيراً من جانب الجهات التي تحكم في قطاع غزة، والتي تلاحق الزملاء الصحفيين بتهم لا أساس لها من الصحة.وطالب بضرورة التوقف عن هذه المحاكمة للزميلة حرب، والتي قامت بعملها المهني، والذي لا يجب أن تتم ملاحقتها عليه، مضيفاً بأنه إذا ما كانت هناك شكوى فيجب أن تكون من خلال نقابة الصحفيين المسؤولة بشكل مباشر عن العمل الصحفي، وأخذ إذن اختصامها من النقابة.وقال المكتب الحركي المركزي في بيانه، أن محاكمة الزميلة هاجر حرب، يأتي استمراراً للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في قطاع غزة، والتي كان آخرها اعتقال عدد منهم، والاعتداء بالضرب على عدد آخر خلال قيامهم بعملهم الصحفي، في تعدٍ واضحٍ على القانون.