السيسي رئيسًا للاتحاد الإفريقي

رام الله - دنيا الوطنبعد ست سنوات تقريباً من تعليق الاتحاد الإفريقي لعضويتها، تتولى جمهورية مصر العربية، رئاسة المنظمة الإفريقية، وستسعى لتعزيز نفوذها في القارة من دون أن يعني ذلك بالضرورة، تدعيم مؤسسات المنظمة الإقليمية.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي: "إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة تاريخية، ستشهد تسلمه رئاسة الاتحاد الإفريقي اليوم الأحد، ولمدة عام".واعتبر راضي، أن "رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، للمرة الأولى منذ نشأته العام 2002 خلفاً لمنظمة الوحدة الأفريقية، تعد تتويجاً لجهود مصر بقيادة الرئيس، خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وتجسيداً لاستعادة الدور المحوري المصري كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية الأم في ستينيات القرن الماضي".