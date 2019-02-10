الجيش الأمريكي ينتشر على الحدود العراقية السورية

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر عسكرية، في محافظة الأنبار، بوصول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى منطقة التنف العراقية على الحدود مع سوريا.وأكد مسؤولون عراقيون، لوكالة (الأناضول) التركية، أن تعزيزات أمريكية مكونة من آليات عسكرية من نوع "همر" ومدافع وأسلحة ثقيلة أخرى، وصلت إلى منطقة التنف 490 كم غرب مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار".وأضافوا أن "الهدف من تلك التعزيزات، تأمين الحدود العراقية مع سوريا، بالتزامن مع العمليات العسكرية التي انطلقت بالجانب السوري لتحرير آخر معاقل تنظيم الدولة، بمحافظة دير الزور".بدوره، قال ضابط في الجيش العراقي برتبة مقدم: "تلك التعزيزات الأمريكية، جاءت من قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي 90 كم غرب الرمادي، واستخدمت الطريق الدولي السريع لمرورها وصولاً إلى منطقة التنف".وأوضح، أن القوات الأمريكية تتخذ في محافظة الأنبار الحدودية مع سوريا عدة قواعد لها، ومنها قاعدة الحبانية 30 كم شرق الرمادي، والأسد 90 كم غرب الرمادي، إضافة إلى موقعين في القائم وموقع شرقي مدينة الرطبة.