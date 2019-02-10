لبيد يفحص إمكانية التحالف مع كحلون

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أنه في حين لا يخفي حزب (يوجد مستقبل) رغبته في الانضمام إلى حزب بيني غانتس، يبدو أنه يعد أيضاً خطة طوارئ.ووفقاً لاستطلاع داخلي أجراه حزب (يوجد مستقبل)، يبدو أنهم في الحزب يجسون النبض بشأن التحالفات التي نوقشت بالفعل في الحملة الانتخابية السابقة، وهذه المرة مع حزب (كلنا) برئاسة موشيه كحلون.ويتضمن الاستطلاع العديد من الأسئلة بخصوص وجود صلة محتملة بين الحزبين، ويفحص حزب (يوجد مستقبل) جدوى التصويت وعدد المقاعد، في حال احتل كحلون المكان الثاني في قائمة مشتركة.