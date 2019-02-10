موظفو "كرم أبو سالم": الأمن الوطني بغزة منعنا من دخول المعبر للعمل

رام الله - دنيا الوطنقال عدد من موظفي (معبر كرم أبو سالم)، إن الأمن الوطني في قطاع غزة، منعهم من دخول المعبر للعمل به اليوم الأحد.وأوضح الموظفون لـ"دنيا الوطن"، أنهم كانوا في طريقهم إلى المعبر، ولكن آخر نقطة أمنية، منعتهم من الدخول للمعبر، لعدم حمل بعضهم لبطاقات العمل.وأكد الموظفون، أنهم يعملون بشكل يومي في المعبر، ومعرفون لدى عناصر الأمن الوطني، لكن رغم ذلك تم منعهم من الدخول للمعبر للعمل بداخله.