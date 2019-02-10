شؤون فلسطينية

الفتياني: بعد عودة الرئيس عباس سيتم تسمية رئيس الوزراء ليبدأ مشاورات تشكيل الحكومة

الفتياني: بعد عودة الرئيس عباس سيتم تسمية رئيس الوزراء ليبدأ مشاورات تشكيل الحكومة
ماجد الفتياني
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني: إن الرئيس محمود عباس، سيسمي رئيس الحكومة المقبلة، بعد عودته إلى أرض الوطن.

وأضاف في تصريحات لإذعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الأحد: أن الرئيس سيلقي كلمة مهمة اليوم، أمام قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، وبعد عودته سيقوم بتسمية رئيس الوزراء الجديد، ليبدأ الأخير مشاوراته مع الفصائل لتشكيل الحكومة.

وأكد الفتياني، أنه حتى اللحظة لم يتم تداول أي أسماء لرئيس الوزراء، أو وزراء الحكومة المقبلة، لأنه لا يجوز طرح أسماء قبل أن يسمى الرئيس عباس رئيس الوزراء.

وقال: "من حقنا أن تقود حركة فتح هذه الحكومة، وطلبنا في المجلس الثوري من الرئيس عباس أن يكون رئيس الحكومة عضوا في اللجنة المركزية، وعلى فتح أن تقود هذه الحكومة بشكل مباشر". 

وشدّد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح: "نحن في فتح سيكون لنا رأي بالتأكيد في شكل الحكومة المقبلة، وبرنامجها بالشراكة مع شركائنا في هذا المشروع الوطني".

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