مستوطنون يُهاجمون منازل المواطنين في حي تل الرميدة وسط الخليل

رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنون، صباح اليوم الأحد، منازل المواطنين في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين، هاجموا عدداً من منازل المواطنين بالحجارة، وذلك استجابة للدعوات التي أطلقها قادة المستوطنين عبر مكبرات الصوت، تتوعد فيها الفلسطينيين وتهددهم بالقتل.