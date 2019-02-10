شؤون فلسطينية

شاهد: الاحتلال يقتحم منزل الشاب إرفاعية بالخليل ويرسم خرائط لاحتمالية هدمه

شاهد: الاحتلال يقتحم منزل الشاب إرفاعية بالخليل ويرسم خرائط لاحتمالية هدمه
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، منزل الشاب  عرفات إرفاعية، في مدينة الخليل، التي تزعم أنه منفذ عملية قتل مستوطِنة إسرائيلية غرب مدينة القدس.

ورسمت قوات الاحتلال خرائطَ في المنزل تمهيدا لاحتمالية هدمه، وفق ما قال المتحدث باسم الجيش، في تغريدة عبر (تويتر).

 






ونشر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، تفاصيل مقتل المستوطنة (أوري انسباخر)، في القدس قبل يومين.

ونقل إعلام الاحتلال، عن جهاز (الشاباك)، قوله: "منفذ عملية طعن المستوطنة (أوري انسباخر)، في غابة بالقدس قبل يومين هو الفلسطيني عرفات إرفاعية (29 عاماً)، من سكان الخليل".

وادّعى (الشاباك)، إلى أن الفلسطيني إرفاعية، اعترف بأنه خرج صباح الخميس، من منزله، حاملاً سكيناً باتجاه بيت جالا إلا أنه شاهد المستوطنة في إحدى الغابات، وقتلها، لافتاً إلى أن التحقيق معه مازال مستمراً.

بدورها، قالت (القناة 13) الإسرائيلية: "الفلسطيني المشتبه به، الذي تم اعتقاله الليلة من مبنى مهجور بالقرب من مسجد في البيرة، معروف مسبقاً لدى (الشاباك)، لكن ليس عليه سوابق أمنية".

وأضافت: "الفلسطيني تصرف بمفرده، ولم يكن هناك أي معرفة سابقة له بالفتاة، وعندما تم اعتقاله لم يكن مسلحاً، ولم يقاوم مطلقاً عملية الاعقتال".

وأشارت القناة إلى أن جهاز (الشاباك)، يرفض تصنيف الحادثة تحت بند (هجوم بدافع قومي).

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