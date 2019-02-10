مظاهرات في إسرائيل وعدة مستوطنات تُطالب بقتل الرئيس عباس

رام الله - دنيا الوطنشارك مستوطنون الليلة الماضية، في مظاهرات منفصلة في تل أبيب والقدس ومستوطنات (آريئيل) و(غوش عتصيون) و(كريات أربع) وغيرها، تحريضاً على قتل الرئيس محمود عباس، والفلسطينيين.ورفع المستوطنون المشاركون في المظاهرات، يافطات كتب عليها شعارات تدعو بشكل مباشر وواضح، إلى قتل الرئيس عباس، إضافة لقتل كافة الفلسطينيين، وكتبوا على يافطاتهم "تصفية ممولي القتل" مع صور للرئيس.وطالب المستوطنون بقتل المواطن الفلسطيني الذي تزعم سلطات الاحتلال، أنه قتل مستوطِنة الخميس الماضي في حرش قرب القدس.وبحسب صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، شارك في مظاهرة تل أبيب، التي أقيمت في ميدان رابين، اليميني المتطرف عضو (الكنيست) السابق مايكل فيغلين، وعضو (الكنيست) من (الليكود) السابق اورن حزان، الذي فشل في الانتخابات التمهيدية لحزبه، إضافة إلى اليميني المتطرف يوأف الياسي، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).