الاحتلال يعتقل طفلا وشابا من مخيم قلنديا
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، طفلا وشابا من مخيم قلنديا، شمال القدس.
وبحسب وكالة (وفا)، فإن جنود الاحتلال اعتقلوا الطفل محمد عوني أصلان (16 عاما)، والشاب عبد المالك حسن أبو لطيفة (19 عاما) خلال تواجدهما بالقرب من حاجز قلنديا العسكري.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، طفلا وشابا من مخيم قلنديا، شمال القدس.
وبحسب وكالة (وفا)، فإن جنود الاحتلال اعتقلوا الطفل محمد عوني أصلان (16 عاما)، والشاب عبد المالك حسن أبو لطيفة (19 عاما) خلال تواجدهما بالقرب من حاجز قلنديا العسكري.
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