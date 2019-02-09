مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة غرب رام الله

رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنون، الليلة، مركبات المواطنين بالحجارة على طريق وادي الدلب، بالقرب من قرية راس كركر، غرب رام الله.وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوات الاحتلال أغلقت الطريق حتى دوار عين أيوب، غرب راس كركر، في كافة الاتجاهات، عقب اعتداء المستوطنين.