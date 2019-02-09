شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال على مدخل مخيم العروب

مواجهات مع الاحتلال على مدخل مخيم العروب
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت، مساء اليوم السبت، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط اتجاه منازل المواطنين على مدخل المخيم، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وفي سياق متصل، أقامت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على المدخل الجنوبي لمدينة دورا جنوب غرب الخليل، ودققت في بطاقات المواطنين.

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