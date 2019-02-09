شؤون فلسطينية

القوى برام الله: يجب الدعوة لإزالة العقبات التي تعترض المصالحة

القوى برام الله: يجب الدعوة لإزالة العقبات التي تعترض المصالحة
رام الله - دنيا الوطن
شددت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله، على ضرورة الدعوة لإزالة العقبات التي تعترض طريق  المصالحة والعمل بخطوات جدية لانهاء لتطبيق الاتفاقات السابقة، واعادة بناء النظام السياسي، والتوافق على اجراء الانتخابات العامة في فترة زمنية متفق عليها والترحيب بالجهود الروسية للمساهمة في انهاء الانقسام.

وفيما يلي نص البيان..

جاء ذلك في بيان أصدرته القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة، مؤكدين على محورية الجهد المصرية في ملف المصالحة الفلسطينية.

يا جماهير شعبنا البطل يا شعب البطولة والتضحيات يا جيل الثورة والانتفاضة الماضون على طريق الشهداء حتى النصر والحرية، ورفضا لصفقة القرن والصفقات المشبوهة الاميركية الهادفة لتصفية قضية شعبنا يا جنود فلسطين الاوفياء،  وفرسانها حراس الحلم والامل .

يتعانق الدم في الضفة الفلسطينية الابية وقطاع غزة الباسل ليرسم معالم المرحلة المقبلة اصرارا من شعبنا على كفاحه الوطني المشروع في وحدة الميدان والمصير، وتاكيدا على حقوق شعبنا كاملة غير منقوصة في العودة وتقرير المصير، والاستقلال الوطني  في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، رغم ممارسات الاحتلال وتصعيد الاستيطان الاستعماري، والاعدامات الميدانية وسياسات التطهير العرقي .

وتؤكد القوى على ما يلي

- الدعوة لازالة العقبات التي تعترض طريق  المصالحة والعمل بخطوات جدية لانهاء لتطبيق الاتفاقات السابقة، واعادة بناء النظام السياسي، والتوافق على اجراء الانتخابات العامة في فترة زمنية متفق عليها والترحيب بالجهود الروسية للمساهمة في انهاء الانقسام مؤكدين محورية الجهد المصري بهذا الخصوص

- ادانة الدعوات لعقد مؤتمر وارسو بهدف عرض اجزاء ما يسمى صفقة القرن والقفز عن الهيئات الشرعية للشعب الفلسطيني، واعتبار كل من يحضر المؤتمر خارج عن الاجماع الوطني ولا يمثل الا نفسه مؤكيدن التمسك بالحقوق الوطنية ورفض اي وساطة او جهود او افكار امريكية لا من بعيد ولا من قريب بسبب شراكتها الكاملة مع الاحتلال. 

- دعوة ابناء شعبنا للمشاركة في الفعاليات الكفاحية الجمعة المقبل في جبل الريسان والمغير وبلعين ونعلين ومواقع التماس مع الاحتلال ومستوطنيه في رسالة واضحة ان دماء شعبنا لن تكون وقودا للانتخابات الاحتلالية القادمة وان حقوق شعبنا لا مساومة عليها او تنازل عنها مهما بلغت التضحيات.

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