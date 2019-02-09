الاحتلال يطلق النار على ثلاثة فلسطينيين بزعم اقترابهم من السياج شرقي رفح

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوة من جيش الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم السبت، النار تجاه ثلاثة فلسطينيين، بزعم اقترابهم من السياج الفاصل شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بحسب ما اعلنه موقع (0404) الإسرائيلي.وادعى الموقع ذاته، أن الفلسطينيين اقتربوا من السياج؛ لزرع عبوة ناسفة، ولكن سرعان ما فروا من المكان، مشيرا إلى أن القوات الاسرائيلي تتحقق من احتمالية انهم تمكنوا من زرع العبوة في المكان.وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات بين القوات الاسرائيلية والشبان الفلسطينيين، في إطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.