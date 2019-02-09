نزال: حماس أوصدت الباب بإحكام أمام المصالحة والمحادثات معها توقفت

رام الله - دنيا الوطنأكد جمال نزال عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، ان حماس اوصدت الباب باحكام أمام المصالحة، حيث تم وقف المحادثات معها، منوها إلى أن اختيار رئيس الحكومة المقبلة من عضو اللجنة المركزية، لان المرحلة المقبلة هي مرحلة سياسية.وأوضح نزال في لقاء له عبر شاشة (تلفزيون فلسطين)، أن حماس تواصل جمع الضرائب في قطاع غزة، معتبرا ان الحوار معها قد انتهى منذ تفجير موكب الدكتور رامي الحمد الله رئيس حكومة تسيير الاعمال الفلسطينية.في سياق آخر، أشار نزال إلى أن دولة فلسطين ليست في حال تواصل مع الادارة الامريكية، منذ الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وإغلاق مكتب المنظمة بواشنطن.وقال: "نحن ننظر لاجتماع وارسو انه محاولة للحديث عن السلام تحت اطار (صفقة القرن)، ونحن لن نشارك فيه، وندعو العرب لعدم التبرع بشق تمرة لإسرائيل، لان اي تعاون عربي مع اسرائيل فانه يمر على أرواحنا".وأضاف: "إسرائيل ليست صديق للعرب ولا للفلسطينيين، مهما روجت لفكرة انها جميلة الوجه، وانما هي قبيحة القلب".وأوضح أن اي شخصية فلسطينية تشارك خارج منظوم منظمة التحرير فانها تخول نفسها فقط، لافتا إلى أن تمويل حماس من خلال اسرائيل، يهدف الى شطب المنظمة من على الطاولة.وبين أن الولايات المتحدة واسرائيل تسعيان لجعل حماس بديلا عن منظمة التحرير الفلسطينية، قالئلا: "في الوقت الذي تقطع الولايات المتحدة واسرائيل التمويل عن المنظمة الفلسطينية، فإن اسرائيل تسمح ادخال الاموال القطرية الى حماس في قطاع غزة".