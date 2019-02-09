الاحتلال يعتقل فلسطينييْن على حاجز قلنديا بزعم حيازتهما على سكاكين





وادعى الموقع ذاته، أن الشابيْن كانا ينويان تنفيذ عملية طعن ضد جنود الاحتلال، ولكن تم اعتقالهما.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم السبت، شابيْن فلسطينييْن، على حاجز قلنديا العسكري، بزعم العثور بحوزتهما على سكاكين، بحسب ما جاء على موقع (روتر) الإسرائيلي.