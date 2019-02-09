الاحتلال يعتقل فلسطينييْن على حاجز قلنديا بزعم حيازتهما على سكاكين
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم السبت، شابيْن فلسطينييْن، على حاجز قلنديا العسكري، بزعم العثور بحوزتهما على سكاكين، بحسب ما جاء على موقع (روتر) الإسرائيلي.
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم السبت، شابيْن فلسطينييْن، على حاجز قلنديا العسكري، بزعم العثور بحوزتهما على سكاكين، بحسب ما جاء على موقع (روتر) الإسرائيلي.
وادعى الموقع ذاته، أن الشابيْن كانا ينويان تنفيذ عملية طعن ضد جنود الاحتلال، ولكن تم اعتقالهما.
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