شؤون فلسطينية

أبو دياك يبحث مع وزير التجارة الهولندية سبل التعاون ودعم قطاع العدالة

أبو دياك يبحث مع وزير التجارة الهولندية سبل التعاون ودعم قطاع العدالة
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع وزير العدل علي أبو دياك اليوم، مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية السيدة سيغريد كاغ، بحضور سفيرة فلسطين في لاهاي السيدة روان أبو يوسف، في مقر الوزارة بمدينة لاهاي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم قطاع العدالة في فلسطين.

وتقدم أبو دياك بالشكر للوزيرة كاغ، على دعوتها لحضور مؤتمر الوصول الى العدالة الذي عقد في لاهاي، من اجل تحقيق "أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2015 – 2030".

وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك بين البلدين، وآليات الدعم الهولندي المقدم لقطاع العدالة في فلسطين، حيث أشار أبو دياك إلى أهمية دور هولندا في هذا المجال كونها من الدول التي ترأست مجموعة دعم وتمويل قطاع العدالة.

وأوضح أهمية ما يقوم به هذا القطاع ومؤسساته في تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون ودعم استقلال وفعالية السلطة القضائية في فلسطين.

وأضاف أبو دياك بأن الاحتلال الإسرائيلي هو المعيق الوحيد أمام تمكين المواطنين من الوصول الى العدالة وأمام تجسيد سيادة القانون، وأنه لا يمكن تحقيق العدالة الجنائية دون محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة ودون توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني.

بدورها، ثمنت الوزيرة كاغ مشاركة فلسطين ممثلة بوزير العدل علي أبو دياك في هذا المؤتمر الدولي، مشيرة بان هولندا حريصة على تطوير علاقات الشراكة مع فلسطين في هذا المجال، وملتزمة إزاء دعم قطاع العدالة في فلسطين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة للجميع.

وأوضحت السفيرة روان سليمان أهمية تكثيف التعاون وتعزيز دعم مملكة هولندا لفلسطين في المجالات المختلفة مؤكدة على أن فلسطين أصبحت دولة نموذجية في احترام حقوق الإنسان وتجسيد سيادة القانون وما زالت بحاجة للدعم والمساندة حتى اكتمال بناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقواعد الشرعية الدولية.

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