إلقاء عبوة على قوة من جيش الاحتلال في قرية يعبد بجنين

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم إلقاء عبوة محلية الصنع، مساء اليوم السبت، على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في محيط قرية يعبد بمدينة جنين.ونفى المتحدث، وجود أي إصابات بين الجنود، كما لم تحدث أي أضرار.وأشار إلى أن قوة من الجيش الإسرائيلي، تُجري عمليات بحث وتمشيط في المكان؛ بحثاً عن المنفذين.