الحكومة: أية خطوة لا تُقرها منظمة التحرير لا يعوّل عليها ولا قيمة لها

رام الله - دنيا الوطنحذّر يوسف المحمود، المتحدث الرسمي باسم حكومة تسيير الأعمال، من أن أية خطوة لا تقرها منظمة التحرير الفلسطينية لا يعول عليها ولا قيمة لها، قائلاً: "إن مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية تتمثل اليوم، في ألاعيب تمرير (صفقة القرن) وما يشبه ذلك".وشدد المتحدث الرسمي، في بيان صحفي، اليوم السبت، على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن أي محاولة لتجاوز هذا المفهوم أو المساس به من أي طرف، من شأنه أن تصب في صالح المخططات الاستعمارية الجديدة التي تستهدف القضية الفلسطينية، ووطننا العربي، ومصالح ومقدرات شعبنا وأمتنا، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأكد المحمود، أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي عنوان الشعب العربي الفلسطيني، وأن فلسطين والقدس عنوان نضال وكفاح الشعب الفلسطيني والأمة، وعنوان الكرامة والمجد العربي في مواجهة الاحتلال والمخططات الاستعمارية، وبالتالي فإن كافة أشكال وشبهات التطبيع هي خيانة للأمة العربية جمعاء، كون فلسطين وعاصمتها القدس، تمثل قضيتها المركزية الأولى.