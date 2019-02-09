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سفير روسيا بلبنان: حزب الله لعب دوراً ملموساً في هزيمة المسلحين بسوريا

سفير روسيا بلبنان: حزب الله لعب دوراً ملموساً في هزيمة المسلحين بسوريا
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر السفير الروسي في لبنان، ألكسندر زاسيبكين، أن حزب الله اللبناني، لعب دوراً ملموساً في هزيمة المسلحين في سوريا، وساعد الجيش الوطني السوري في الدفاع عن القيادة الشرعية للبلاد.

وقال السفير زاسيبكين لوكالة (نوفوستي) اليوم السبت: "عندما بدأت الأحداث في سوريا، أخذ حزب الله، جانب السلطات الشرعية السورية، معتبراً أن من واجبه المساهمة في مكافحة الإرهاب في المنطقة، وبناء على طلب من القيادة السورية، شارك حزب الله مع روسيا وإيران بشكل مباشر في الأعمال القتالية".

وأضاف زاسيبكين: "إن الحزب أظهر نهجاً مسؤولاً تجاه ما يحدث في سوريا والمنطقة ككل، وقد أسهم إسهاماً كبيراً في هزيمة المسلحين".

وفي معرض حديثه عن مواقف حزب الله في لبنان نفسه، أشار السفير الروسي إلى أن حزب الله هو "حزب سياسي مؤثر" يشارك بنشاط في أعمال البرلمان، وحكومة البلاد. 

وشدد على أن حزب الله في داخل لبنان، يدعم الاستقرار والأمن والتعايش بين الأديان والحوار الوطني.

وفي السياق، قال زاسيبكين: "من الجدير بالذكر أنه بعد تشكيل الحكومة الجديدة، ناشد الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، القوى السياسية للامتناع عن فتح صراعات وخوض مناوشات، بسبب ضخامة المهام التي تواجه البلاد".

وتشكلت الحكومة اللبنانية الجديدة، التي تضم ثلاثة وزراء من حزب الله، يوم 31 كانون الثاني/ يناير الماضي.  

وعبرت واشنطن عن قلقها إزاء وجود حزب الله في الحكومة اللبنانية،وإمكانية استخدام الوزارات الموكلة إليه للحصول على الدعم المالي لجناحه العسكري، إلا أن زعيم حزب الله، أعلن رداً على ذلك، استعداد الحزب لتخصيص أمواله الخاصة؛ لتنفيذ المهام المسندة إلى الوزارات التي تسلمها، إذا لزم الأمر.

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