حماس: ندعم دعوة التجمع الديمقراطي لإجراء انتخابات شاملة

رام الله - دنيا الوطنرحبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، بدعوة التجمع الديمقراطي، لإجراء انتخابات شاملة تحت إشراف حكومة وحدة وطنية يتم تشكيلها بالتوافق، معلنة دعمها الكامل لهذه الدعوة.وأكدت الحركة على لسان عضو مكتبها السياسي حسام بدران، على استعدادها للتعاون مع جميع الأطراف والقوى والفصائل الفلسطينية الساعية لحل الازمات السياسية، وتجاوز حالة المراوحة في أداء المشروع الوطني.وجدد بدران، موقف حركته الثابت في التمسك بالحوار الوطني الشامل، وغير المشروط، كمدخل لحل كل قضايا الخلاف.إلى ذلك، جدد بدران رفض حركته، لسياسة التفرد بالقرار الوطني، واحتكاره وإقصاء شركاء الوطني تحت أي مبرر.