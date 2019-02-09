دولي

ارتفاع عدد قتلى المبنى المنهار في إسطنبول الى 17 شخصاً

ارتفاع عدد قتلى المبنى المنهار في إسطنبول الى 17 شخصاً
رام الله - دنيا الوطن
رتفع عدد قتلى المبنى السكني الذي انهار في اسطنبول الأربعاء الماضي إلى 17 قتيلا، وفقما أفاد مراسلنا في تركيا السبت.

وكان المبنى، المكون من ثمانية طوابق، انهار في حي كارتال في الجانب الآسيوي من المدينة التركية، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأنقذ رجال الإنقاذ الجمعة، طفلا من تحت الأنقاض بعد يومين من عمليات البحث المستمرة عن أشخاص مفقودين تحت الحطام .

ويقطن المبنى السكني المنهار 43 شخصا في 14 شقة. فيما يضم الطابق الأرضي من المبنى مشغلا يعمل فيه 25 شخصا، بحسب سكّان في المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو انهيارا سريعا وعنيفا للمبنى، الذي كان يسير أمامه عدد من المشاة وقت سقوطه.

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