شؤون فلسطينية

تفاصيل مقتل شاب في بيتونيا فجر اليوم.. لن تصدق من هو القاتل

تفاصيل مقتل شاب في بيتونيا فجر اليوم.. لن تصدق من هو القاتل
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الشرطة والنيابة والعامة في محافظة رام الله والبيرة مساء اليوم السبت جريمة مقتل شاب (23 عاما) من سكان قرية الطيرة غرب رام الله وقبضت على شخصين مشتبه بهما بارتكاب الجريمة  .

وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة: "إن شرطة رام الله، أُبلغت فجر اليوم السبت، عن وجود شاب من سكان قرية الطيرة غرب رام الله متوفيا داخل منزل والده في بلدة بيتونيا". 

وأضاف: "على الفور، تحركت قوات من الشرطة للمكان وتم نقل جثمانه الى المستشفى باسعاف الهلال الاحمر  وبالكشف الظاهري لم يستطع الاطباء تحديد سبب الوفاة. 

واشار ارزيقات إلى أن الشرطة والنيابة العامة، باشرتا بإجراءات التحقيق فيما قرر وكيل النيابة التحفظ على الجثمان واحالته لمعهد الطب العدلي للتشريح للوقوف على اسباب الوفاة الحقيقية .

واضاف ارزيقات بان المباحث العامة قبضت على والد المتوفي وزوجته بعد الاشتباه بهما، لافتا إلى أنه وبسماع أقوالهما من قبل ضباط ادارة المباحث العامة، أفادا بقيامهما بدس السم له بالزيت والذي تناوله وادى لوفاته وتم توقيفهما لحين استكمال الاجراءات القانونية واحالتهما للنيابة العامة .

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