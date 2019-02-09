الجيش التشادي يأسر 250 مسلحاً تسللوا من ليبيا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت قيادة أركان الجيش التشادي في بيان، اليوم السبت، أن القوات التشادية أسرت أكثر من 250 مسلحاً، بينهم أربعة من القادة" إثر دخول قافلة من المتمردين إلى تشاد من الأراضي الليبية في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي.وقال الجيش في بيان سلمت نسخة منه إلى (فرانس برس): "إن أكثر من أربعين سيارة دمرت، كما صودرت مئات قطع السلاح"، مضيفا: "أن عمليات التطهير تتواصل في منطقة أنيدي في شمال شرق تشاد على مقربة من الحدود مع ليبيا والسودان".وكانت القوات المسلحة الليبية قد أعلنت الجمعة أنها شنت ضربات جوية جديدة على مجموعات تشادية في جنوب ليبيا.