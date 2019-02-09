روسيا: لن ننقل سفارتنا لدى "إسرائيل" إلى القدس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت روسيا أنها لن تنقل سفارتها من إسرائيل" من تل أبيب إلى القدس، مؤكدةً على التزامها بقرارات الأمم المتحدة بشأن واقع المدينة المقدسة.ونقلت صحيفة (إسرائيل اليوم) الإسرائيلية، عن السفير الروسي لدى إسرائيل، أناطولي فيكتوروف، قوله: "مسألة نقل سفارة روسيا من تل أبيب إلى القدس غير موجودة على الإطلاق في جدول الأعمال".