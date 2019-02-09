مصادر لـ"دنيا الوطن" ثوري فتح يوصي الرئيس بإعادة وزارة الأسرى بدلًا من الهيئة الحالية

كشف عدد من أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح، عن بعض التوصيات، التي دعا لها اجتماع دورة المجلس التي عقدت في رام الله، خلال اليومين الماضيين.ولم يتم وضع بعض التوصيات في البيان الختامي، ولكن وفق ما كشفت "دنيا الوطن"، فقد أوصى المجلس الثوري، بأن يتم إعادة وزارة الأسرى والمحررين، كوزارة حكومية، وليس كما الوضع الحالي هيئة شؤون أسرى، تابعة لمنظمة التحرير، وذلك ردًا على الممارسات الإسرائيلية والأمريكية.وقالت المصادر، إن ثوري فتح، أوصى بذلك، حتى تنتهي الإجراءات الإسرائيلية والأمريكية، بحق الأسرى وبحق الهيئة، وأعضائها، وقرصنة أموال المقاصة، بزعم أنها تُعطى لأسر الشهداء، والأسرى.وكان الرئيس محمود عباس، قد أصدر مرسومًا رئاسيًا، في العام 2014، تم بموجبه تحويل وزارة الأسرى والمحررين من وزارة تتبع للحكومة الفلسطينية، إلى هيئة وطنية عليا لشؤون الأسرى والمحررين، تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتخضع لاشرافها واشراف الرئاسة الفلسطينية.وفي سياق آخر، وعن ترشيح بعض الشخصيات لعضوية اللجنة المركزية، والمجلس الثوري، لم يتم اتخاذ قرارات فيها لحد اللحظة، وانما ستستمر المركزية، بوجود شاغرين اثنين، مع مواصلة النقاش في هذا الملف.وخلال نقاش بعض أعضاء الثوري، عن ملفات قطاع غزة، دعوا الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، لإعادة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بغزة، كاملة، ووقف الإجراءات الأخيرة على بعض الموظفين التي قُطعت رواتبهم.