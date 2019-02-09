ليفني: نتنياهو سيحافظ على كرسي السلطة كي لا يذهب للسجن

رام الله - دنيا الوطناتهمت زعيم المعارضة الإسرائيلية السابقة ورئيسة حزب "هتنوعا" تسيبي ليفني رئيس الحكومة الإسرائيلية باغتنام كرسي السلطة لكي لا يذهب إلى السجن.وقالت ليفني خلال حدث ثقافي في نتانيا اليوم السبت: "نتنياهو سيبقى محافظاً على السلطة، لاعتقاده أن مغادرته لكرسي رئاسة الحكومة سيكون إلى السجن"، وفق "عكا للشؤون الإسرائيلية".وأشارت إلى أن بقاء نتنياهو في السلطة سيعطيه أماناً، ومع ذلك لا يمكن أن يكون أحد شريكاً له.