شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني ينتقد الشعبية والديمقراطية بسبب موقفهما من الحكومة الفصائلية

قيادي فلسطيني ينتقد الشعبية والديمقراطية بسبب موقفهما من الحكومة الفصائلية
اللجنة المركزية لحركة فتح
خاص دنيا الوطن - هيثم نبهان
انتقد قيادي فلسطيني، اليوم السبت، الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، بسبب موقفهما المعلن تجاه الحكومة الفصائلية التي تسعى حركة فتح لتشكيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال عضو المكتب السياسي في حزب النضال الشعبي، رفيق أبو ضلفة، في تصريحات لـ "دنيا الوطن": "نحن ضد الإعلان المسبق عن المواقف بالنسبة لهذه الحكومة، الجبهة الشعبية مع كل التقدير لها، أعلنت عن الرفض قبل الإعلان عن قبول استقالة الحكومة وهذا غير مقبول".

وأضاف: الإخوة في الديمقراطية، وضعوا اشتراطات في هذا الوقت، وهي غير مقبولة من أجل الموافقة أو غير ذلك، ورغم ذلك، نحن في جبهة النضال الشعبي، نتمنى التريث حتى التمكن من تشكيل حكومة، تضم أكبر عدد ممكن من فصائل منظمة التحرير، خاصة وأننا كنا ننادي ولا زلنا في المجلس الوطني والمركزي، بأننا نريد الانتقال من السلطة إلى الدولة، وننهي اتفاقية أوسلو، حسب ما هو مطلوب شعبياً وفصائلياً".

وحول تطورات تشكيل الحكومة، قال أبو ضلفة: إن اللقاءات مع حركة فتح حول الحكومة الفصائلية، التي تمت لم يُبحث بها من سيكون في هذه الحكومة، ولكن كان البحث هو "هل نحن بحاجة إلى حكومة أم لا، البعض قال إننا بحاجة إلى حكومة، خاصة وأن حكومة الوفاق لم تُمكن، وأصبحنا أمام فراغ، أما البحث عن وزارات وتوزيعها فهذا لم يحصل".

وأضاف: "عملنا في جبهة النضال الشعبي من أجل إنفاذ قرارات المجلس الوطني والمركزي، بضرورة الانتقال من السلطة إلى الدولة، كون أن حكومة التوافق الوطني لم تتمكن ولم تُمكّن بأن تقوم بما أوكل إليها من مهام، وأولها إجراء الانتخابات التشريعية، وبالتالي أصبحت مقيّدة ومحاصرة، وأصبح وجود حكومة قوية ضرورة للحفاظ على شطري الوطن وإنهاء الانقسام، وإجراء الانتخابات التشريعية، إعمالاً بقرار المحكمة الدستورية التي ألغت المجلس التشريعي، نظرا لعدم القيام بمهامه".

 وأكد عضو المكتب السياسي في جبهة النضال الشعبي، أن الدعوة إلى إجراء الانتخابات التشريعية، تعدّ رسالة إلى حماس، حتى توافق على إجرائها، وأن تشارك في هذه الانتخابات، للمحافظة على هيئة من هيئات السلطة، وهي السلطة التشريعية.

وشددّ على أنه يجب على حماس، أن توافق على إجراء الانتخابات وتنهي الانقسام، خاصة بعد الاتفاقيات التي أبرمت الفترة السابقة، وعدم ذهابها إلى إنهاء الانقسام.

ورغم موافقة جبهة النضال الشعبي على المشاركة في الحكومة الفصائلية المقبلة، إلا أن أبو ضلفة جدد تأكيده بضرورة، التريث في تشكيل هذه الحكومة، وإجراء مزيد من المشاورات والتوافقات حتى ينضم أكبر عدد ممكن من فصائل منظمة التحرير.

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