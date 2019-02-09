شؤون فلسطينية

السفير اللوح: تسيير رحلات العمرة في غزة خلال أيام

السفير اللوح: تسيير رحلات العمرة في غزة خلال أيام
رام الله - دنيا الوطن
أكد السفير الفلسطيني في القاهرة، دياب اللوح، أن استكمال الترتيبات اللوجستية المصرية لاستئناف رحلات العمر لأهالي قطاع غزة، تم الانتهاء منها، لافتاً إلى أن السفارة بانتظار كشوفات أسماء المسجلين للعمرة من مكاتب الحج والعمرة في المحافظات الجنوبية.

وقال اللوح في تصريحات لـ (النجاح الإخباري)، اليوم السبت: "بعد انتهاء الترتيبات بين الجانبين الفلسطيني والمصري، تمت الموافقة كلياً على تسيير رحلات العمرة في غزة"، مرجحاً أن تتم رحلات العمرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف: "الآن ننتظر شركات الحج والعمرة في القطاع، بأن تقوم بالإعلان عن كشوفات المسجلين، وبعدها يتم تسليمنا هذه الأسماء لنقوم بعمل اللازم مع جهات الاختصاص في القاهرة"، مشدداً على أن مصر متعاونة بشكل كبير معهم في هذا الملف.

وببيّن أن هناك تسهيلات ستقدمها القاهرة للمعتمرين في غزة، على أن يتم إنجاح مواسم العمرة، خصوصاً وأن أهالي القطاع حرموا من موسم العمرة لأربعة أعوام، منوهاً إلى أن مواطني غزة، ينتظرون على أحر من الجمر، تسيير رحلات العمرة.

وحول الحديث عن زيادة أسعار رحلات العمرة، وارتفاعها لأكثر من 700 دينار أردني، أوضح السفير الفلسطيني بالقاهرة، أن سفارته ليست مخولة بهذا الأمر، وأنه شأن شركات الحج والعمرة حسب اتفاقاتهم مع الجهات المختصة في مصر، كشركات السفر والطيران.

وتابع: "سيتم الاتفاق على تسعيرة بهذا الشأن، ولكن هذا تحدده شركات الحج والعمرة"، مشيراً إلى أن الخطوط الوطنية الفلسطينية، وقعت مع شركات النقل المصرية مذكرة لنقل المعتمرين.

وأكد السفير اللوح، أن الرئيس محمود عباس، كان مُطلعاً على المباحثات التي تمت بين الوفد الفلسطيني من رام الله مع الجهات المصرية، بخصوص ملف العمرة، مبيّناً أن المباحثات أفضت إلى نجاح تام "وتم الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة".

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