شؤون فلسطينية

جماهير قطاع غزة تُشيع جثماني الشهيدين اشتيوي وشلبي

جماهير قطاع غزة تُشيع جثماني الشهيدين اشتيوي وشلبي
رام الله - دنيا الوطن
شيَّعت جماهير فلسطينية، في محافظتي غزة وخانيونس، بعد ظهر اليوم السبت، جثماني الشهيدين حمزة اشتيوي، وحسن شلبي، اللذين ارتقيا أمس، برصاص الاحتلال الإٍسرائيلي قرب السياج الفاصل شرقي قطاع غزة.

وانطلق موكب تشييع الشهيد اشتيوي، من أمام مجمّع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، باتجاه منزل ذويه في حي الزيتون لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبلَ أن يُوارى الثرى في مقبرة الشهداء شمال شرق المدينة، فيما انطلق موكب تشييع الشهيد شلبي من أمام مستشفى ناصر في خانيونس، باتجاه منزل ذويه في مخيّم النصيرات وسط القطاع، ليتم بعدها الصلاة عليه في أحد المساجد ويُوارى الثرى في مقبرة المخيم.

وكان الشهيد حمزة اشتيوي (17 عاماً) استشهد أمس الجمعة، شرقي مدينة غزة، فيما استشهد الطفل حسن شلبي (14 عاماً) شرقي محافظة خانيونس جنوب القطاع، خلال مشاركتهما في مسيرات العودة شرقي قطاع غزة.

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