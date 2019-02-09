دائرة شؤون اللاجئين ستُعلن عن المقبولين في منحة الطالب الجامعي

رام الله - دنيا الوطنعبد الهادي مسلمأكدت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، عن قرب الإعلان عن المقبولين بمنحة الطالب الجامعي للعام 2018 المقدمة من الرئيس محمود عباس، والتي بلغ عددها 1200 منحة مخصصة لقطاع غزة، منها 400 منحة، وبرعاية الدكتور أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين.وأشارت الدائرة إلى أن الذين تقدموا للتسحيل من الطلبة والطالبات للمنحة، يقدرون بالآلاف، لاختيار 400 منهم تنطبق عليهم الشروط والمعايير، التي وضعتها الدائرة بالاتفاق مع اللجان الشعبية.وقالت الدائرة: إن الإعلان عن أسماء 400 الذين أجري عليهم السحب بالقرعة في مقرات اللجان الشعبية الثمانية، وبحضور المخاتير والشخصيات الاعتبارية، وممثلي الفصائل سيتم خلال يومين أو ثلاثة على أبعد تقدير من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة.وفي هذا المجال، أوضح مدير عام المخيمات في دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور عادل منصور عن الانتهاء من عملية فرز منحة الطالب، المقدمة من الرئيس، وبرعاية أبو هولي الذي كان مصراً على أن يحصل الطلبة على المنحة وفقاً لشروط ولضوابط، ومن هم الأشد فقراً، وطبقاً لمعايير النزاهة والشفافية.وأشار منصور إلى أنه تم توزيع المنحة البالغ عددها 400 بالعدل على المخيمات، حسب نسبة عدد السكان، وفي أجواء نالت إعجاب وتقدير من حضر القرعة في مقرات اللجان الثمانية، وعلى من انطبقت عليهم الشروط والمعايير، التي وضعتها الدائرة بالاتفاق مع اللجان الشعبية.وقال منصور "يعلم الله أننا أوصلنا الأمانة إلى مستحقيها"، مشيراً إلى أن أسماء الطلبة والطالبات، الذين سجلوا للمنحة تم غربلتها وتدقيقها من خلال لجان مختصة، ومن خلال برامج معينة بالاستعانة بمؤسسات ووزارات لتنقبتها، ومطابقتها للمعايير، وهذا ما تم بالفعل بشهادة الجميع، بأن هذه الآلية لم تكن متبعة في الماضي، والتي كانت توزع بطريقة المحاصصة، مما كان يحدث بعض الثغرات والتجاوزات.