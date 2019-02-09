شؤون فلسطينية

طالع الأسماء.. داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

طالع الأسماء.. داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح، ليوم غد الأحد.

وقالت داخلية غزة: إن الحافلات المراد سفرها، المتبقي من الحافلة الخامسة، والحافلتان السادسة والسابعة من كشف (2/6)، مع ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

ودعت الداخلية المواطنين، للتواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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