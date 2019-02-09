طالع الأسماء.. داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد





رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح، ليوم غد الأحد.وقالت داخلية غزة: إن الحافلات المراد سفرها، المتبقي من الحافلة الخامسة، والحافلتان السادسة والسابعة من كشف (2/6)، مع ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.ودعت الداخلية المواطنين، للتواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.