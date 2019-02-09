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كيف عثرت تركيا على "أسطول هتلر المفقود"؟

كيف عثرت تركيا على "أسطول هتلر المفقود"؟
رام الله - دنيا الوطن
أخبر رئيس طاقم برنامج (Mavi Tutku) الذي يعرض على قناة (TrT) التركية، هكان أصلان عن ظروف اكتشاف غواصة ألمانية من طراز (U-23) أغرقها النازيون عام 1944 قبالة ساحل البحر الأسود في تركيا.

وقال أصلان، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنيك): "في عام 2010 قمنا بتصوير غواصة U-20 في البحر الأسود في منطقة كاراسو، التي عثرت عليها القوات البحرية التركية في عام 1994".

وأضاف: "منذ ذلك الحين، كنا مهتمين للغاية بموضوع الغواصات الألمانية المغمورة يو-19 ويو-20 ويو-23. لقد نجحنا في العثور على قائد يو-23 رودولف أرندت في ألمانيا، وربما كان هذا آخر شاهد حي لهذه الأحداث، يبلغ من العمر 97 عاماً، وقد أخبرنا بالتفصيل أين غمرت الغواصة بالمياه".

ووفقاً لأصلان، تعاون طاقم الفيلم مع الباحث الغواص المعروف في تركيا سلشوك كولاي، الذي كان قد اكتشف سابقاً العديد من السفن الغارقة، وكان يبحث أيضاً عن هذه الغواصة، وفي "النتيجة، تم تحديد مربع تقريبي للبحث".

وأصبحت عملية البحث أسهل بعد أن حصلت البحرية التركية على ثلاث سفن بحث وإنقاذ محلية الصنع، لديها قدرات للقيام بعمليات على أعماق كبيرة.

وتابع: "لقد عرضنا على الجيش مشروع البحث عن الغواصة المغمورة بالمياه، وقبلوا ذلك وبدؤوا البحث في المكان الذي أشرنا إليه لهم، وبطبيعة الحال، لم تأت السفن على وجه التحديد للبحث عن غواصة، ولكنها كانت تختبر ما إذا كانت صالحة لتلك المنطقة التي تهمنا، وتوجت العملية بالنجاح، وتم اكتشاف الغواصة في نهاية كانون الثاني/ يناير".

والآن لا تخطط تركيا لرفع الغواصات الألمانية بسبب التكلفة العالية للعمل، والتعقيد الفني لهذا المشروع، كما أن الغواصين مهتمين كثيراً بالغواصات، حيث أن U-20 و U-23 بقيت على أشكالها الأولية، ولم تتضرر.

وحسب الوكالة، فقد دعت ألمانيا تركيا إلى فتح المضائق أمام الغواصات الثلاث المتبقية المحجوبة في البحر الأسود، ولكن تركيا رفضت، بعد ذلك، أمر الأميرال الألماني كارل دونيتس بإغراق الغواصات، وأفراد الطواقم بالنزول على اليابسة في تركيا، حيث تم احتجازهم.

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