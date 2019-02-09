الشيخ لـ "دنيا الوطن": لم نُؤجل مشاورات تشكيل الحكومة الفصائلية

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، ما تداولته وسائل إعلام محلية وعربية عن تأجيل مشاورات تشكيل الحكومة الفصائلية المقبلة والتي ستُشكل من فصائل منظمة التحرير.





وقال الشيخ، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن القيادة الفلسطينية لم تُؤجل مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، لافتاً إلى أن المشاورات التي تجريها حركته مع فصائل منظمة التحرير مستمرة.







وحول اسم رئيس الحكومة المقبل، أشار الشيخ، إلى أنه لم يجري حتى اللحظة تسمية رئيس الوزراء المقبل، وأن القيادة الفلسطينية لم تختار من سيتولي هذا المنصب.







يذكر أن وسائل إعلام محلية وعربية قالت إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر تأجيل مشاورات تشكيل الحكومة الفصائلية ثلاثة أشهر، وذلك بسبب رفض الفصائل المشاركة فيها.







وفي ذات السياق، توقع عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح، سلطان أبو العنين، أن يتولى منصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة إما الرئيس عباس أو رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد لله

