شؤون فلسطينية

وفد جبهة التحرير الفلسطينية يُغادر إلى موسكو

وفد جبهة التحرير الفلسطينية يُغادر إلى موسكو
رام الله - دنيا الوطن
قال مصدر مسؤول، باسم الأمانة العامة لجبهة التحرير الفلسطينية: إن وفد جبهة التحرير الفلسطينية، برئاسة د. واصل أبو يوسف، الأمين العام للجبهة، وعضوية ناظم اليوسف، نائب الأمين العام، غادر صباح اليوم، متوجهاً إلى موسكو، بدعوة رسمية من معهد الاستشراق الروسي، التابع لوزارة الخارجية الروسية؛ للمشاركة في الحوار المزمع إجراؤه بين فصائل العمل الوطني.

ومن المقرر، أن تجتمع الوفود مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث تأتي الدعوة استكمالاً لحوارات سابقة لاستكشاف آفاق إنهاء الانقسام الداخلي، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس تنفيذ الاتفاقيات السابقة، خاصة توحيد الجهود لمواجهة التحديات الخطيرة التي يتعرض لها المشروع الوطني برمته، في ظل هجمة حكومة الاحتلال الفاشية المدعومة كلياً من الإدارة الإمريكية التي تروج لما يسمى (صفقة القرن).

وتتطلع الجبهة، إلى أن تُغلب الفصائل المشاركة، المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من مصالح ضيقة لا يستفيد من استمرارها سوى الاحتلال، وإدارة ترامب المُتصهين. 

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