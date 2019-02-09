مجدلاني: زيارة كوشنير وغرينبلات للشرق الأوسط محاولة "لتسويق بضاعة سياسية مُنتهية الصلاحية"

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني: إن زيارة جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجيسون غرينبلات، الشرق الأوسط نهاية شباط/ فبراير الجاري لدفع (صفقة القرن) قدماً في زيارة تستغرق أسبوعاً لخمس دول عربية لمناقشة الجانب الاقتصادي للخطة المزعومة، بمثابة "علاقات عامة وإعلام"، وتضليل للرأي العام العالمي، ومحاولة لتسويق بضاعة سياسية منتهية الصلاحية.وتابع مجدلاني: إدارة ترامب، أعلنت وبشكل واضح لا لبس فيه، أنها "فخورة بدعمها لإسرائيل، رافضة وجود حاجة لتحقيق تكافؤ بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وإن البيت الأبيض غير معني بأن يكون- وسيطاً نزيها- في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، وهذا يعني انتهاء دورها.وأضاف مجدلاني، ما سينقله ويتحدث به كوشنير وغرينبلات، هو أفكار نتنياهو، ولرؤيته القائمة على المزيد من الاستيطان، وتحسين ما بات يًعرف بالوضع الاقتصادي، والمطلوب فعلياً هو إنهاء الاحتلال، وليس تحسين الظروف المعيشية تحت الاحتلال، موضحاً أن انعقاد مؤتمر وارسو لأمن الشرق الأوسط، هو أيضاً دليل على عدم وجود الملف الفلسطيني على أولويات إدارة ترامب، مجدداً رفض ذلك المؤتمر، الذي يناقش قضية أمن الشرق الأوسط بغياب الأطراف المعنية، حيث إن أمن دولة فلسطين، يتعرض بشكل يومي لانتهاكات وإرهاب الاحتلال المنظم، ولن نفوض أحداً بالحديث باسم دولة فلسطين.ودعا مجدلاني الدول الخمس العربية إلى طرح حل الدولتين، ووقف كافة الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والتخلي عن دعم وتبني الرؤية الإسرائيلية، والعمل على إنهاء الاحتلال، والإيفاء بما التزمت به الإدارات الأمريكية السابقة حول الاستيطان، فهذا هو طريق السلام والأمن واضح بالتمسك بحل الدولتين، وبمبادرة السلام العربية أيضاً.