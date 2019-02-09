دغلس: الاحتلال يسعى لإقامة شارع هوائي بين حاجزي زعترة وحوارة



وبين دغلس في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، أن الاحتلال يسعى منذ فترة، لإقامة شارع هوائي، يمتد من حاجز زعترة إلى حاجز حوارة؛ لفصل المستوطنين عن الشارع، الذي يستخدمه المواطنون.





رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس: إن تضييقات الاحتلال على المواطنين في شمال الضفة، عبر الإغلاقات المتواصلة، ومسيرات المستوطنين، وإغلاق الحواجز لساعات، هدفها الضغط باتجاه إقامة جسر هوائي يخدم المستوطنين.