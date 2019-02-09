الولايات المتحدة تُحاول تغيير مبادرة السلام العربية

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (يسرائيل هيوم) أن منظمة التحرير الفلسطينية، اتهمت الولايات المتحدة، بتبني مواقف اليمين المتطرف في إسرائيل، وفرضها قسرًا على الفلسطينيين.وقال الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إن الولايات المتحدة، استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي، الذي يدين إسرائيل على رفض تجديد ولاية قوة المراقبة الدولية في الخليل.واتهم عريقات واشنطن بمحاولة فرض حل إقليمي من خلال تغيير مبادرة السلام العربية لعام 2002.وأضاف عريقات: إن واشنطن ملتزمة تماماً لإسرائيل ولحكومة اليمين، وأن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على الفلسطينيين بشكل يومي، بسبب صمودها في مواجهة محاولة تصغير القضية الفلسطينية.وأوضح، أن الولايات المتحدة، تركز على تحديين، الأول: معاقبة كل دولة تقف إلى جانب الفلسطينيين في الأمم المتحدة، والثاني محاولة لفرض حل إقليمي يُغير مبادرة السلام العربية لعام 2002، مشيراً إلى أن هذه الجهود، ستفشل لأن الفلسطينيين والعرب سيرفضون محاولة تغيير المبادرة، وأن أي محاولة للتطبيع مع إسرائيل من قبل العرب، هو سكين في ظهر الفلسطينيين.ووفقاً للصحيفة، فإن تقارير نشرتها وسائل الإعلام العربية في الأشهر الأخيرة، قالت: إن مبادرة السلام التي سيطرحها ترامب تتحدث عن إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة، واستمرار الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة، وإنشاء عاصمة في القرى الفلسطينية في القدس الشرقية.وسيشمل هذا الاقتراح مشاريع اقتصادية مختلفة، وقد رفض الفلسطينيون حتى الآن أي محاولة من جانب الإدارة للترويج لما يسمى (صفقة القرن)، وفي الوقت الحالي، تم تأجيل مبادرة ترامب إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.