شؤون فلسطينية

مقتل فتى "17" عاماً خلال شجار عائلي والشرطة تلقي القبض على المتهمين

مقتل فتى "17" عاماً خلال شجار عائلي والشرطة تلقي القبض على المتهمين
الفتى عادل النتشة 17 عاما
رام الله - دنيا الوطن
اعلن المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ان الشرطة والاجهزة الامنية  القوا القبض على المشتبه به بقتل الفتى عادل النتشة 17 عاما خلال شجار عائلي بمدينة الخليل .

وقال ارزيقات في تصريحات لاذاعة صوت فلسطين انه تم اعتقال المشتبه به  وبحوزته بعض سلاح ناري يشبته انه سلاح الجريمة وجرى تحويله للنيابة العامة  لاستكمال الاجراءات القانونية.

أخبار ذات صلة

وفد جبهة التحرير الفلسطينية يُغادر إلى موسكو

وفد جبهة التحرير الفلسطينية يُغادر إلى موسكو

مجدلاني: زيارة كوشنير وغرينبلات للشرق الأوسط محاولة &#34;لتسويق بضاعة سياسية مُنتهية الصلاحية&#34;

مجدلاني: زيارة كوشنير وغرينبلات للشرق الأوسط محاولة "لتسويق بضاعة سياسية مُنتهية الصلاحية"

عصام يوسف: ترتيبات مع دول أوروبية لتدشين أسطول بحري جديد لغزة

عصام يوسف: ترتيبات مع دول أوروبية لتدشين أسطول بحري جديد لغزة

خالد يُحذّر من محاولات وفد الإدارة الأميركية للمنطقة تسويق خطة نتنياهو للسلام

خالد يُحذّر من محاولات وفد الإدارة الأميركية للمنطقة تسويق خطة نتنياهو للسلام

دغلس: الاحتلال يسعى لإقامة شارع هوائي بين حاجزي زعترة وحوارة

دغلس: الاحتلال يسعى لإقامة شارع هوائي بين حاجزي زعترة وحوارة

عريقات يُشارك في المؤتمر العربي لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات بالقاهرة

عريقات يُشارك في المؤتمر العربي لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات بالقاهرة

الولايات المتحدة تُحاول تغيير مبادرة السلام العربية

الولايات المتحدة تُحاول تغيير مبادرة السلام العربية

قيادي بفتح: الحكومة المُقبلة يترأسها الرئيس عباس أو الحمد الله كمرحلة انتقالية

قيادي بفتح: الحكومة المُقبلة يترأسها الرئيس عباس أو الحمد الله كمرحلة انتقالية

التعليقات

الدنيا حكايات

تَبِعات فشل المُصالحة الفلسطينية

تَبِعات فشل المُصالحة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وفد جبهة التحرير الفلسطينية يُغادر إلى موسكو

وفد جبهة التحرير الفلسطينية يُغادر إلى موسكو

مجدلاني: زيارة كوشنير وغرينبلات للشرق الأوسط محاولة &#34;لتسويق بضاعة سياسية مُنتهية الصلاحية&#34;

مجدلاني: زيارة كوشنير وغرينبلات للشرق الأوسط محاولة "لتسويق بضاعة سياسية مُنتهية الصلاحية"

عصام يوسف: ترتيبات مع دول أوروبية لتدشين أسطول بحري جديد لغزة

عصام يوسف: ترتيبات مع دول أوروبية لتدشين أسطول بحري جديد لغزة

خالد يُحذّر من محاولات وفد الإدارة الأميركية للمنطقة تسويق خطة نتنياهو للسلام

خالد يُحذّر من محاولات وفد الإدارة الأميركية للمنطقة تسويق خطة نتنياهو للسلام

دغلس: الاحتلال يسعى لإقامة شارع هوائي بين حاجزي زعترة وحوارة

دغلس: الاحتلال يسعى لإقامة شارع هوائي بين حاجزي زعترة وحوارة

عريقات يُشارك في المؤتمر العربي لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات بالقاهرة

عريقات يُشارك في المؤتمر العربي لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات بالقاهرة

مقتل فتى &#34;17&#34; عاماً خلال شجار عائلي والشرطة تلقي القبض على المتهمين

مقتل فتى "17" عاماً خلال شجار عائلي والشرطة تلقي القبض على المتهمين

الحسيني: القيادة تُعدُّ ملفاً لتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية بشأن القدس

الحسيني: القيادة تُعدُّ ملفاً لتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية بشأن القدس

منوعات

نهاية مُروعة لممثلة هندية شهيرة بسبب علاقة عاطفية

نهاية مُروعة لممثلة هندية شهيرة بسبب علاقة عاطفية

بعد عودتها إلى الرقص.. مهارة فيفي عبده في الـ65 تصدم الجميع

بعد عودتها إلى الرقص.. مهارة فيفي عبده في الـ65 تصدم الجميع

مرةً أخرى.. فاروق الفيشاوي وإلهام شاهين يُثيران الجدل

مرةً أخرى.. فاروق الفيشاوي وإلهام شاهين يُثيران الجدل

بعد تعرضها لموقف مُحرج.. الأمور تتفاقم مع أحلام والقطريين

بعد تعرضها لموقف مُحرج.. الأمور تتفاقم مع أحلام والقطريين

منى فاروق وشيما الحاج تكشفان معلومات مثيرة عن علاقتهما بخالد يوسف

منى فاروق وشيما الحاج تكشفان معلومات مثيرة عن علاقتهما بخالد يوسف

شاهد: تعليق ناري من علا الفارس على من يطالبون بترحيلها من الإمارات

شاهد: تعليق ناري من علا الفارس على من يطالبون بترحيلها من الإمارات

أحمد بدير يحسم قصة زواجه من سارة أرملة سعيد طرابيك بهذه الصورة

أحمد بدير يحسم قصة زواجه من سارة أرملة سعيد طرابيك بهذه الصورة

بتسجيل صوتي.. كاظم الساهر يحسم الجدل بشأن تغيير اسم عائلته

بتسجيل صوتي.. كاظم الساهر يحسم الجدل بشأن تغيير اسم عائلته

لم يهرب لفرنسا.. شاهد أول تعليق لخالد يوسف بعد القبض منى فاروق وشيما الحاج

لم يهرب لفرنسا.. شاهد أول تعليق لخالد يوسف بعد القبض منى فاروق وشيما الحاج

علا الفارس بتغريدة تشعل غضب الإماراتيين.. ومطالبات بطردها من البلاد فورًا

علا الفارس بتغريدة تشعل غضب الإماراتيين.. ومطالبات بطردها من البلاد فورًا

عربي

لبناني يَنتحر أمام مدرسة ابنته.. والسبب

لبناني يَنتحر أمام مدرسة ابنته.. والسبب

خطيبة خاشقجي: لن أقابل ترامب إلا إذا غير موقفه

خطيبة خاشقجي: لن أقابل ترامب إلا إذا غير موقفه

السعودية: &#34;محمد بن سلمان&#34; خط أحمر

السعودية: "محمد بن سلمان" خط أحمر

خامنئي: السعودية انحرفت عن طريق الله

خامنئي: السعودية انحرفت عن طريق الله