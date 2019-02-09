مقتل فتى "17" عاماً خلال شجار عائلي والشرطة تلقي القبض على المتهمين

اعلن المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ان الشرطة والاجهزة الامنية القوا القبض على المشتبه به بقتل الفتى عادل النتشة 17 عاما خلال شجار عائلي بمدينة الخليل .



وقال ارزيقات في تصريحات لاذاعة صوت فلسطين انه تم اعتقال المشتبه به وبحوزته بعض سلاح ناري يشبته انه سلاح الجريمة وجرى تحويله للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية.



رام الله - دنيا الوطن