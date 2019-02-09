الحسيني: القيادة تُعدُّ ملفاً لتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية بشأن القدس

القيادة الفلسطينية، تعمل على إعداد ملف

لتقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية، بشأن ما يتعرض له حي الشيخ جراح شمال

القدس المحتلة من تطهير عرقي.





وأضاف الحسيني في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) أ ن قوات الاحتلال، تختلق الذرائع لهدم منازل المواطنين، وتهجيرهم من القدس المحتلة.



وشدد الحسيني، على أن ما يحصل في القدس المحتلة لم يشهد له التاريخ مثيلاً، مضيفاً أن الدعم الامريكي لحكومة الاحتلال أعطى قوة كبيرة لها لاستكمال مخطط تهويدها للقدس المحتلة، وتهجير أهلها، مشيراً إلى أن ذلك لن ينجح.



رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عدنان الحسيني: إن