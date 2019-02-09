شؤون فلسطينية

أبو ليلى يكشف ملفات اجتماع موسكو للمصالحة

أبو ليلى يكشف ملفات اجتماع موسكو للمصالحة
رام الله - دنيا الوطن
كشف نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيس عبد الكريم (أبو ليلى)، النقاب عن أن الحوار، الذي سيعقد في العاصمة الروسية موسكو، خلال الأيام القليلة المقبلة بمشاركة عشرة فصائل فلسطينية. 

وشرح أبو ليلى الفارق بين الدورين المصري والروسي في ملف المصالحة، وما سيتم بحثه في الحوار، الذي يُعقد منتصف الشهر الجاري، بدعوة من مركز دراسات تابع لوزارة الخارجية الروسية، مشيراً إلى أن وفد الديمقراطية المتجه إلى موسكو، خلال الأيام المقبلة، للمشاركة في الحوار، مكون من نائب الأمين العام فهد سليمان، وعضو المكتب السياسي، معتصم حمادة. 

وقال: إن "الأجواء الحالية كما هو واضح، بلغت حداً من التدهور والتراشق بالتهم، لم يسبق له مثيل من قبل، والعلاقات تحديداً بين الطرفين فتح وحماس، هي في أدنى مستوياتها، ولكن رغم ذلك، اللقاء الذي سيتم في موسكو، بمجرد انعقاده، يعدّ خطوة إيجابية إلى الأمام".

وتابع أبو ليلى: "تكمن أهمية هذا اللقاء، أنه للمرة الأولى منذ حادثة تفجير موكب رئيس الوزراء العام الماضي، يجري عقد لقاء يضم فتح وحماس إلى جانب الفصائل الأخرى، وإجراء حوار بينهما، حتى لو لم يكن رسمياً، ولكن يمكن أن يشكّل إطاراً لمعالجة بعض القضايا، التي عطّلت إمكانية استمرار مسيرة المصالحة". 

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن اللقاء في موسكو بمجرد انعقاده يُعدّ إيجابياً، و"لا نتوقع أن يُحدث اختراقاً في ملف المصالحة من خلال هذه الحوارات، ولكن يمكن لهذا اللقاء، أن يفتح الباب للحوار لكل الأطراف، وهو مهم لأنه يوضح الموقف الروسي الحريص على إنجاز المصالحة، وضاغط على الجميع من أجل التقدم في هذا الطريق، وأهمية إنجاز المصالحة لدعم نضال الشعب الفلسطيني، ومكانته على المستوى الدولي".

وشددّ أبو ليلى على أن الدور الروسي ليس بديلاً على الدور المصري، هو يسير جبناً إلى جنب مع هذا الدور، وسيكون الدور الداعم للمصالحة من حيث المبدأ، دون الدخول في تفاصيل هذه العملية.

وقال: إن الحوار في روسيا، يتناول الجانب السياسي، ومن جانب أهمية تجاوز العقبات التي تعترض طريق المصالحة، بينما الدور المصري، كما هو معلوم هو دور راعٍ للاتفاقيات، التي وُقعت ويتدخل في كل تفاصيلها وآلياتها، وهو ما لا يريده الروس، فهم يريدون التركيز على الجانب السياسي لهذه العملية، وأهمية التقدم على طريق تجاوز العقبات التي نشأت في هذا الملف".

وفيما يتعلق بمصلحة روسيا لإنجاز ملف المصالحة، قال القيادي في الجبهة الديمقراطية: إن "الروس قوة حاضرة في المنطقة، هي ليست فقط قوة دولية توازن أو تقف جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة، في صياغة القرار الدولي، وإنما هي أيضاً دولة موجودة في منطقة الشرق الأوسط، وبوجود مادي وعسكري، ولذلك من المنطقي، أن تهتم بكل قضايا المنطقة، وليس فقط الأزمة السورية والتي هي جزء منها".

وأضاف: "أيضاً تهتم روسيا بقضايا المنطقة الأخرى انطلاقاً من وجودها المادي والسياسي الجوهري، وهذا يجعلها مهتمة في موضوع المصالحة الفلسطينية، من خلال زاويتين: الأولى الحفاظ على المكتسبات التي حققتها منظمة التحرير، باعتراف العالم كله، كممثل شرعي ووحيد، والروس يقولون: إن استمرار الانقسام يؤثر على وحدانية التمثيل، ويؤسس لأن يكون أكثر من طرف، ويؤدي ذلك لشرذمة العناوين الفلسطينية، وإضعاف الفلسطينيين". 

وتابع: "ثانياً هم يؤمنون، أن الوحدة الوطنية هي ضرورة من أجل دفع العملية السياسية أو استئناف العملية السياسية للوصول إلى حل للقضية الفلسطينية".  

أخبار ذات صلة

وفد جبهة التحرير الفلسطينية يُغادر إلى موسكو

وفد جبهة التحرير الفلسطينية يُغادر إلى موسكو

مجدلاني: زيارة كوشنير وغرينبلات للشرق الأوسط محاولة &#34;لتسويق بضاعة سياسية مُنتهية الصلاحية&#34;

مجدلاني: زيارة كوشنير وغرينبلات للشرق الأوسط محاولة "لتسويق بضاعة سياسية مُنتهية الصلاحية"

عصام يوسف: ترتيبات مع دول أوروبية لتدشين أسطول بحري جديد لغزة

عصام يوسف: ترتيبات مع دول أوروبية لتدشين أسطول بحري جديد لغزة

خالد يُحذّر من محاولات وفد الإدارة الأميركية للمنطقة تسويق خطة نتنياهو للسلام

خالد يُحذّر من محاولات وفد الإدارة الأميركية للمنطقة تسويق خطة نتنياهو للسلام

دغلس: الاحتلال يسعى لإقامة شارع هوائي بين حاجزي زعترة وحوارة

دغلس: الاحتلال يسعى لإقامة شارع هوائي بين حاجزي زعترة وحوارة

عريقات يُشارك في المؤتمر العربي لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات بالقاهرة

عريقات يُشارك في المؤتمر العربي لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات بالقاهرة

الولايات المتحدة تُحاول تغيير مبادرة السلام العربية

الولايات المتحدة تُحاول تغيير مبادرة السلام العربية

مقتل فتى &#34;17&#34; عاماً خلال شجار عائلي والشرطة تلقي القبض على المتهمين

مقتل فتى "17" عاماً خلال شجار عائلي والشرطة تلقي القبض على المتهمين

التعليقات

الدنيا حكايات

تَبِعات فشل المُصالحة الفلسطينية

تَبِعات فشل المُصالحة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وفد جبهة التحرير الفلسطينية يُغادر إلى موسكو

وفد جبهة التحرير الفلسطينية يُغادر إلى موسكو

مجدلاني: زيارة كوشنير وغرينبلات للشرق الأوسط محاولة &#34;لتسويق بضاعة سياسية مُنتهية الصلاحية&#34;

مجدلاني: زيارة كوشنير وغرينبلات للشرق الأوسط محاولة "لتسويق بضاعة سياسية مُنتهية الصلاحية"

عصام يوسف: ترتيبات مع دول أوروبية لتدشين أسطول بحري جديد لغزة

عصام يوسف: ترتيبات مع دول أوروبية لتدشين أسطول بحري جديد لغزة

خالد يُحذّر من محاولات وفد الإدارة الأميركية للمنطقة تسويق خطة نتنياهو للسلام

خالد يُحذّر من محاولات وفد الإدارة الأميركية للمنطقة تسويق خطة نتنياهو للسلام

دغلس: الاحتلال يسعى لإقامة شارع هوائي بين حاجزي زعترة وحوارة

دغلس: الاحتلال يسعى لإقامة شارع هوائي بين حاجزي زعترة وحوارة

عريقات يُشارك في المؤتمر العربي لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات بالقاهرة

عريقات يُشارك في المؤتمر العربي لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات بالقاهرة

مقتل فتى &#34;17&#34; عاماً خلال شجار عائلي والشرطة تلقي القبض على المتهمين

مقتل فتى "17" عاماً خلال شجار عائلي والشرطة تلقي القبض على المتهمين

الحسيني: القيادة تُعدُّ ملفاً لتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية بشأن القدس

الحسيني: القيادة تُعدُّ ملفاً لتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية بشأن القدس

منوعات

نهاية مُروعة لممثلة هندية شهيرة بسبب علاقة عاطفية

نهاية مُروعة لممثلة هندية شهيرة بسبب علاقة عاطفية

بعد عودتها إلى الرقص.. مهارة فيفي عبده في الـ65 تصدم الجميع

بعد عودتها إلى الرقص.. مهارة فيفي عبده في الـ65 تصدم الجميع

مرةً أخرى.. فاروق الفيشاوي وإلهام شاهين يُثيران الجدل

مرةً أخرى.. فاروق الفيشاوي وإلهام شاهين يُثيران الجدل

بعد تعرضها لموقف مُحرج.. الأمور تتفاقم مع أحلام والقطريين

بعد تعرضها لموقف مُحرج.. الأمور تتفاقم مع أحلام والقطريين

منى فاروق وشيما الحاج تكشفان معلومات مثيرة عن علاقتهما بخالد يوسف

منى فاروق وشيما الحاج تكشفان معلومات مثيرة عن علاقتهما بخالد يوسف

شاهد: تعليق ناري من علا الفارس على من يطالبون بترحيلها من الإمارات

شاهد: تعليق ناري من علا الفارس على من يطالبون بترحيلها من الإمارات

أحمد بدير يحسم قصة زواجه من سارة أرملة سعيد طرابيك بهذه الصورة

أحمد بدير يحسم قصة زواجه من سارة أرملة سعيد طرابيك بهذه الصورة

بتسجيل صوتي.. كاظم الساهر يحسم الجدل بشأن تغيير اسم عائلته

بتسجيل صوتي.. كاظم الساهر يحسم الجدل بشأن تغيير اسم عائلته

لم يهرب لفرنسا.. شاهد أول تعليق لخالد يوسف بعد القبض منى فاروق وشيما الحاج

لم يهرب لفرنسا.. شاهد أول تعليق لخالد يوسف بعد القبض منى فاروق وشيما الحاج

علا الفارس بتغريدة تشعل غضب الإماراتيين.. ومطالبات بطردها من البلاد فورًا

علا الفارس بتغريدة تشعل غضب الإماراتيين.. ومطالبات بطردها من البلاد فورًا

عربي

لبناني يَنتحر أمام مدرسة ابنته.. والسبب

لبناني يَنتحر أمام مدرسة ابنته.. والسبب

خطيبة خاشقجي: لن أقابل ترامب إلا إذا غير موقفه

خطيبة خاشقجي: لن أقابل ترامب إلا إذا غير موقفه

السعودية: &#34;محمد بن سلمان&#34; خط أحمر

السعودية: "محمد بن سلمان" خط أحمر

خامنئي: السعودية انحرفت عن طريق الله

خامنئي: السعودية انحرفت عن طريق الله