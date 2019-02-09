الاحتلال يُجبر المقدسي أحمد عبيدات على هدم منزله ومنشآته التجارية بيده

رام الله - دنيا الوطنأجبرت بلدية الاحتلال، المقدسي أحمد محمود عبيدات، على هدم منزله ومنشأته التجارية في قرية جبل المكبر جنوب شرق القدس، بيده، بحجة البناء دون ترخيص.وأفاد المواطن عبيدات، بأن بلدية الاحتلال، سلمته قرارًا بهدم منزله ومنشآته التجارية في جبل المكبر ذاتيًا، وأنه في حال عدم تنفيذ القرار، ستفرض عليه دفع 20 ألف شيكل أجرة لطواقم الهدم والقوات المرافقة لها.وأوضح أنه اضطر لتنفيذ قرار الهدم، تفاديًا لدفع أجرة الهدم وغرامات للبلدية، مشيرًا إلى أن مساحة منزله تبلغ 40 مترًا مربعًا، وغرفة جلوس خارجية مبنية من (الزينكو).ولفت عبيدات إلى أن المنشأة التجارية تبلغ مساحتها 30 مترًا مربعًا، واستخدم أدوات الهدم اليدوية لتنفيذ عملية الهدم، منوهًا إلى أن منزله ومنشآته مبنيان منذ عام 2003.وكان يعيش في المنزل، المواطن عبيدات وزوجته وأطفاله الأربعة، واليوم باتوا دون مأوى بعد عملية الهدم.