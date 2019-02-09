اللوح: العرب متوافقون على رفض فصل قطاع غزة عن الضفة





وبين اللوح، أن هناك توافقاً عربياً على إقامة دولة فلسطينية على حدود 67، ورفض فصل قطاع غزة عن الضفة، مشيراً إلى أن الدول العربية، أبقت الباب مفتوحاً مع واشنطن، حتى تتراجع عن

إجراءاتها حول القدس، ووقف دعم وكالة (أونروا).



وشدد اللوح على أن القرارات، ستشدد على رفض أي تغييرات في القدس المحتلة، ونقل السفارة الأمريكية إليها، كما أنها تدعو إلى اعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

رام الله - دنيا الوطنقال مندوب دولة فلسطين في الجامعة العربية، ذياب اللوح: إن القيادة تُعول كثيراً على تحركات البرلمان العربي في دعم القضية الفلسطينية، مضيفاً أنه سيتم غداً توقيع وثيقة لدعم ثبوت شعبنا، ورفض تهويد القدس المحتلة، والتأكيد على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم.وأضاف اللوح لإذاعة (صوت فلسطين) أن مقر الجامعة العربية، يشهد اجتماعات وزارية مكثفة؛ لصياغة البيان الختامي للقمة العربية المقررة في آذار/ مارس المقبل في تونس.