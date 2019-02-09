دولي

قمة ثُنائية جديدة بين ترامب وكيم جونغ نهاية الشهر الجاري

قمة ثُنائية جديدة بين ترامب وكيم جونغ نهاية الشهر الجاري
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب: إن قمته الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، ستعقد في العاصمة الفيتنامية، هانوي، يومي 27 و28 شباط/ فبراير الجاري.

وكتب ترامب في تغريدة على (تويتر) أن ممثليه، غادروا كوريا الشمالية بعد "اجتماع مثمر للغاية، واتفاق على مكان وزمان القمة الثانية مع كيم جونغ أون، القمّة ستعقد في هانوي، فيتنام، في 27 و28 شباط/ فبراير"، وفق ما أورد موقع (عرب 48).

وأضاف: "أتطلّع لرؤية الزعيم كيم وتعزيز قضية السلام، وكوريا الشمالية، بقيادة كيم جونغ أون، ستصبح قوة اقتصادية كبيرة، قد يفاجِئ البعض لكنّه لن يفاجئني، لأنني تعرّفت عليه وفهمت تماماً إلى أي حدّ هو قادر، ستصبح كوريا الشمالية صاروخاً من نوع مختلف، ستصبح صاروخاً اقتصادياً".

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