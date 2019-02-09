شاهد: قُطع راتب والده.. الشهيد الطفل شلبي يبحث عن عمل ويُشعل (فيسبوك)

أشعل مقطع فيديو للشهيد الطفل حسن شلبي (14 عاماً)، والذي استشهد أمس الجمعة على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وهو يبحث عن عمل لإعانة أسرته، مواقع التواصل الاجتماعي.







وحسب الفيديو، الذي تداوله نشطاء (فيسبوك)، فإن شلبي كان في جمعية خيرية، يبحث عن عمل لإعانة أسرته التي وفق ما يقول قُطع راتب والده، قائلاً: "أنا بدور على شغل عشان حالتنا تعبانة كتير، والراتب مقطوع عنا، وإمي عدها ولدت، وأفراد أسرتنا ثمانية وأبوي بشتغلش".







وأثار الفيديو غضب رواد (فيسبوك) معبرين عن انتقادهم للكل الوطني الفلسطيني، مطالبين بالعمل على إيجاد حل للعائلات التي تعاني أوضاعاً صعبة.











خاص دنيا الوطن