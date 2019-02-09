صحيفة: مصر رفضت طلباً من هنية بالسفر إلى موسكو

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم السبت: إن جهاز المخابرات المصرية، رفض طلباً لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بالسفر إلى موسكو لتلبية دعوة الأخيرة للحوار.





وذكرت صحيفة (الأخبار) اللبنانية: إن الجانب المصري قال لهنية، إن الدعوة غير رسمية، ولا تشمل كبار قادة الفصائل، وإنها موجّهة من مركز دراسات تابع للخارجية الروسية.





ووفق مصادر للصحيفة: فإن هذا الرفض أثار غضب حركة حماس، التي قابلته بطلب لخروج هنية في جولة خارجية الآن، هدفها ترتيب ملفات الحركة، والالتقاء بأطرها في الخارج، إلى جانب عقد لقاءات مع فصائل أخرى في عدد من الدول العربية والإسلامية.





وكانت مصادر في حركة حماس، قالت إن هنية لن يقوم بجولة خارجية، في أعقاب زيارته الجارية إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت المصادر لـ"دنيا الوطن": "لحد اللحظة، هنية لن يزور أي دولة ثانية، غير مصر، كما لن يزور العاصمة الروسية موسكو"، مشيرة إلى أنه سيعود إلى قطاع غزة، عقب انتهاء اجتماعاته بوزير المخابرات العامة المصرية، عباس كامل.

وأوضحت المصادر، أن زيارة هنية لروسيا، ستتم في نيسان/ أبريل المقبل، وليست الآن.

وعمّن سيمثل حركة حماس، في الوفد المتوجه لموسكو، لبحث ملف المصالحة، قالت المصادر: إن وفد حماس سيتكون من أعضاء المكتب السياسي لحماس، موسى أبو مرزوق، وحسام بدران.

رام الله - دنيا الوطن