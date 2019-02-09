عاجل

  • بيت سيلم: الجمعيات تقدم مكافآت مالية كبيرة لبعض القضاة لقاء اصدار احكام لصالحها

  • بيت سيلم: محاكم الاحتلال تدعم بشكل كبير مخططات الجمعيات الاستيطانية بعدم المنازل

  • بيت سيلم: القضاء الاسرائيلي قضاء مسيس ولا يختلف عن الانظمة القضائية في الدول الفاشية

  • الحسيني: الدعم الامريكي لحكومة الاحتلال اعطى قوة كبيرة لها لاستكمال مخطط تهويدها للقدس

  • الحسيني: ما يحصل في القدس المحتلة لم يشهد له التاريخ مثيل

  • الحسيني: القيادة تعمل على اعداد ملف لتقديمه الى محكمة الجنايات الدولية بشأن القدس

  • الحسيني: قوات الاحتلال تختلق الذرائع لهدم منازل المواطنين وتهجيرهم بالقدس

شؤون فلسطينية

صحيفة: مصر رفضت طلباً من هنية بالسفر إلى موسكو

صحيفة: مصر رفضت طلباً من هنية بالسفر إلى موسكو
إسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام عربية، اليوم السبت: إن جهاز المخابرات المصرية، رفض طلباً لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بالسفر إلى موسكو لتلبية دعوة الأخيرة للحوار.

وذكرت صحيفة (الأخبار) اللبنانية: إن الجانب المصري قال لهنية، إن الدعوة غير رسمية، ولا تشمل كبار قادة الفصائل، وإنها موجّهة من مركز دراسات تابع للخارجية الروسية. 

ووفق مصادر للصحيفة: فإن هذا الرفض أثار غضب حركة حماس، التي قابلته بطلب لخروج هنية في جولة خارجية الآن، هدفها ترتيب ملفات الحركة، والالتقاء بأطرها في الخارج، إلى جانب عقد لقاءات مع فصائل أخرى في عدد من الدول العربية والإسلامية. 

وكانت مصادر في حركة حماس، قالت إن هنية لن يقوم بجولة خارجية، في أعقاب زيارته الجارية إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت المصادر لـ"دنيا الوطن": "لحد اللحظة، هنية لن يزور أي دولة ثانية، غير مصر، كما لن يزور العاصمة الروسية موسكو"، مشيرة إلى أنه سيعود إلى قطاع غزة، عقب انتهاء اجتماعاته بوزير المخابرات العامة المصرية، عباس كامل.

وأوضحت المصادر، أن زيارة هنية لروسيا، ستتم في نيسان/ أبريل المقبل، وليست الآن.

وعمّن سيمثل حركة حماس، في الوفد المتوجه لموسكو، لبحث ملف المصالحة، قالت المصادر: إن وفد حماس سيتكون من أعضاء المكتب السياسي لحماس، موسى أبو مرزوق، وحسام بدران.

أخبار ذات صلة

أبو ليلى يكشف ملفات اجتماع موسكو للمصالحة

أبو ليلى يكشف ملفات اجتماع موسكو للمصالحة

الاحتلال يُجبر المقدسي أحمد عبيدات على هدم منزله ومنشآته التجارية بيده

الاحتلال يُجبر المقدسي أحمد عبيدات على هدم منزله ومنشآته التجارية بيده

القواسمي: مؤامرة وارسو هدفها تصفية القضية الفلسطينية

القواسمي: مؤامرة وارسو هدفها تصفية القضية الفلسطينية

اللوح: العرب متوافقون على رفض فصل قطاع غزة عن الضفة

اللوح: العرب متوافقون على رفض فصل قطاع غزة عن الضفة

شاهد: قُطع راتب والده.. الشهيد الطفل شلبي يبحث عن عمل ويُشعل (فيسبوك)

شاهد: قُطع راتب والده.. الشهيد الطفل شلبي يبحث عن عمل ويُشعل (فيسبوك)

الاحتلال هدم 1401 منزل في الضفة منذ2006

الاحتلال هدم 1401 منزل في الضفة منذ2006

برامج أحزاب الائتلاف الحكومي تدعو على ابواب انتخابات الكنيست لاستيعاب مليون مستوطن

برامج أحزاب الائتلاف الحكومي تدعو على ابواب انتخابات الكنيست لاستيعاب مليون مستوطن

الرجوب: الكشافة أحد رموز الحركة الوطنية يجب الحفاظ عليها وتطويرها

الرجوب: الكشافة أحد رموز الحركة الوطنية يجب الحفاظ عليها وتطويرها

التعليقات

الدنيا حكايات

تَبِعات فشل المُصالحة الفلسطينية

تَبِعات فشل المُصالحة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُجبر المقدسي أحمد عبيدات على هدم منزله ومنشآته التجارية بيده

الاحتلال يُجبر المقدسي أحمد عبيدات على هدم منزله ومنشآته التجارية بيده

القواسمي: مؤامرة وارسو هدفها تصفية القضية الفلسطينية

القواسمي: مؤامرة وارسو هدفها تصفية القضية الفلسطينية

الاحتلال هدم 1401 منزل في الضفة منذ2006

الاحتلال هدم 1401 منزل في الضفة منذ2006

برامج أحزاب الائتلاف الحكومي تدعو على ابواب انتخابات الكنيست لاستيعاب مليون مستوطن

برامج أحزاب الائتلاف الحكومي تدعو على ابواب انتخابات الكنيست لاستيعاب مليون مستوطن

الرجوب: الكشافة أحد رموز الحركة الوطنية يجب الحفاظ عليها وتطويرها

الرجوب: الكشافة أحد رموز الحركة الوطنية يجب الحفاظ عليها وتطويرها

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وزخات متفرقة من الأمطار اليوم وغدا

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وزخات متفرقة من الأمطار اليوم وغدا

الاحتلال يقتحم سطح مرحبا وشارع القدس في البيرة

الاحتلال يقتحم سطح مرحبا وشارع القدس في البيرة

منوعات

نهاية مُروعة لممثلة هندية شهيرة بسبب علاقة عاطفية

نهاية مُروعة لممثلة هندية شهيرة بسبب علاقة عاطفية

بعد عودتها إلى الرقص.. مهارة فيفي عبده في الـ65 تصدم الجميع

بعد عودتها إلى الرقص.. مهارة فيفي عبده في الـ65 تصدم الجميع

مرةً أخرى.. قُبلات وأحضان بين فاروق الفيشاوي وإلهام شاهين

مرةً أخرى.. قُبلات وأحضان بين فاروق الفيشاوي وإلهام شاهين

بعد تعرضها لموقف مُحرج.. الأمور تتفاقم مع أحلام والقطريين

بعد تعرضها لموقف مُحرج.. الأمور تتفاقم مع أحلام والقطريين

منى فاروق وشيما الحاج تكشفان معلومات مثيرة عن علاقتهما بخالد يوسف

منى فاروق وشيما الحاج تكشفان معلومات مثيرة عن علاقتهما بخالد يوسف

شاهد: تعليق ناري من علا الفارس على من يطالبون بترحيلها من الإمارات

شاهد: تعليق ناري من علا الفارس على من يطالبون بترحيلها من الإمارات

أحمد بدير يحسم قصة زواجه من سارة أرملة سعيد طرابيك بهذه الصورة

أحمد بدير يحسم قصة زواجه من سارة أرملة سعيد طرابيك بهذه الصورة

بتسجيل صوتي.. كاظم الساهر يحسم الجدل بشأن تغيير اسم عائلته

بتسجيل صوتي.. كاظم الساهر يحسم الجدل بشأن تغيير اسم عائلته

لم يهرب لفرنسا.. شاهد أول تعليق لخالد يوسف بعد القبض منى فاروق وشيما الحاج

لم يهرب لفرنسا.. شاهد أول تعليق لخالد يوسف بعد القبض منى فاروق وشيما الحاج

علا الفارس بتغريدة تشعل غضب الإماراتيين.. ومطالبات بطردها من البلاد فورًا

علا الفارس بتغريدة تشعل غضب الإماراتيين.. ومطالبات بطردها من البلاد فورًا

عربي

خطيبة خاشقجي: لن أقابل ترامب إلا إذا غير موقفه

خطيبة خاشقجي: لن أقابل ترامب إلا إذا غير موقفه

السعودية: &#34;محمد بن سلمان&#34; خط أحمر

السعودية: "محمد بن سلمان" خط أحمر

خامنئي: السعودية انحرفت عن طريق الله

خامنئي: السعودية انحرفت عن طريق الله

لأول مرة منذ قطع العلاقات... قطر والسعودية تتفقان على أمر واحد

لأول مرة منذ قطع العلاقات... قطر والسعودية تتفقان على أمر واحد