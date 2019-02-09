خامنئي يشرح شعار الثورة الإيرانية "الموت لأمريكا"

رام الله - دنيا الوطن

قال المرشد العام للثورة الإيراني، علي خامنئي، إن الإيرانيين سيواصلون هتاف "الموت لأميركا" ما دامت واشنطن تواصل سياساتها العدائية.





وأوضح خامنئي، وفق ما أوردت (سكاي نيوز عربية)، أن هذا الشعار يستهدف الرئيس دونالد ترامب والقادة الأميركيين، وليس الأمة الأميركية، والأمة الإيرانية لن تتخلى عن الهتاف، ما دامت أمريكا مستمرة في شرها ضد إيران.





وأضاف خامنئي: "الموت لأميركا يعني الموت لترامب و(مستشار الأمن القومي) جون بولتون و(وزير الخارجية مايك) بومبيو، إنه يعني الموت لحكام أميركا".







وتابع: "لا مشاكل بيننا وبين الشعب الأميركي، (هتاف) الموت لأميركا يتعلق بقادة أميركا، إنه يتعلق بالمسؤولين (هناك) الآن، سيكون هناك آخرون عندما تبدأ الولاية المقبلة، وأنصح بعدم الثقة في الأوروبيين مثلهم في ذلك مثل الأميركيين".